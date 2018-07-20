Медведев утвердил создание в Минфине департамента по противодействию санкциям В отношении России и российских компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание в Министерстве финансов департамента по противодействию санкциям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ведомство должно будет координировать разработку и реализацию мер по противодействию санкциям. Речь идет о санкциях в отношении России и юридических лиц страны.

Напомним, накануне «Коммерсант» сообщил о разработке Минфином стратегии по противодействию санкциям. Издание заявило, что план одобрили в начале июля. Документ официально не опубликован. При этом, часть указанных в нем мер правительство официально объявило.