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20.07.18 / 17:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Газопровод к «Северному потоку-2» проложат за 90 млрд рублей

«Газпром» заключит три контракта сроком исполнения до февраля 2021 года

Сумма контрактов, которые заключит «Газпром» на строительство трубы к «Северному потоку-2», составляет 90,8 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на закупочные материалы компании.

Всего «Газпром» сделал три закупки у подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по созданию мощностей для транспорта газа к «Северному потоку-2». Сообщается, что срок исполнения всех трех контрактов – февраль 2021 года.

Напомним, «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. метров газа в год, а протяженность – 1,2 тыс. км. Ранее стало известно, что стоимость газопровода составит около 8 млрд евро.

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