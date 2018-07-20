Газопровод к «Северному потоку-2» проложат за 90 млрд рублей «Газпром» заключит три контракта сроком исполнения до февраля 2021 года

Сумма контрактов, которые заключит «Газпром» на строительство трубы к «Северному потоку-2», составляет 90,8 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на закупочные материалы компании.

Всего «Газпром» сделал три закупки у подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по созданию мощностей для транспорта газа к «Северному потоку-2». Сообщается, что срок исполнения всех трех контрактов – февраль 2021 года.

Напомним, «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. метров газа в год, а протяженность – 1,2 тыс. км. Ранее стало известно, что стоимость газопровода составит около 8 млрд евро.