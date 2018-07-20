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20.07.18 / 18:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Стали известны даты проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году

Оператором форума, как и в прошлом году, станет Росконгресс

фото: roscongress.org

Следующий Российский инвестиционный форум пройдет 14-15 февраля 2019 года в Сочи. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Козака, на встрече участники обсудят традиционно экономические вопросы и взаимоотношения с регионами. Подробные параметры мероприятия представят в дорожной карте к сентябрю. Оператором форума, как и в прошлом году, станет Росконгресс.

Отметим, Российский инвестиционный форум представляет собой площадку для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2018 году во встрече участвовали более 6 тыс. участников. Сообщается, что на площадке заключили 538 соглашений на общую сумму более 794 млрд рублей.

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