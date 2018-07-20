Стали известны даты проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году Оператором форума, как и в прошлом году, станет Росконгресс

Следующий Российский инвестиционный форум пройдет 14-15 февраля 2019 года в Сочи. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Козака, на встрече участники обсудят традиционно экономические вопросы и взаимоотношения с регионами. Подробные параметры мероприятия представят в дорожной карте к сентябрю. Оператором форума, как и в прошлом году, станет Росконгресс.

Отметим, Российский инвестиционный форум представляет собой площадку для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2018 году во встрече участвовали более 6 тыс. участников. Сообщается, что на площадке заключили 538 соглашений на общую сумму более 794 млрд рублей.