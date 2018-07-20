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20.07.18 / 21:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Власти Кронштадта попросили отказаться от личного транспорта в День ВМФ

В прошлом году в Кронштадте было 50 тыс. человек гостей, это большая нагрузка для города

В день проведения военно-морского парада в Кронштадте местные власти попросили петербуржцев отказаться от личного транспорта. Об этом в пятницу сообщил глава районной администрации Олег Довганюк.

Как передает «Интерфакс», власти ориентируются на опыт прошлого года, когда в Кронштадте было 50 тыс. человек гостей. С учетом того, что в городе проживает 44 тыс. человек, это создает большую нагрузку на территорию, отметил Довганюк.

Напомним, День ВМФ пройдет 29 июля. В Петербурге и Кронштадте в параде примут участие более 40 кораблей и 38 воздушных суден. В Кронштадте поставят на якорь флагманов парада – крейсер «Маршал Устинов» и подводную лодку «Орел».

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