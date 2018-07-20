В Петербурге показали новый трамвай «Львенок» стоимостью 500 тыс. евро Уменьшенная версия трамвая «Лев»

В Петербурге презентовали новый трамвай «Львенок» стоимостью порядка 500 тыс. евро. Демонстрация производственной компании «Транспортные системы» (ПК ТС) прошла на Невском заводе электротранспорта в пятницу, передает корреспондент АБН.

«Львенок» – это трамвай малой вместимости для малозагруженных линий. Ожидается, что первые «Львята» выйдут на рельсы в сентябре 2018 года. В планах ПК «Транспортные системы» также выпуск трамвая «Лев» рекордной длины — 34 метра. Локализация производства составляет порядка 80%.

«Львенок» — это уменьшенная версия «Льва». Название он получил по имени сына президента компании «Транспортные системы» Феликса Винокура.

Компания рассчитывает поставлять трамваи не только на российский рынок, но и за рубеж. Для этого «Львенка» отправят на выставку Innotrans-2018 в Берлине. В этом году ПК «Транспортные системы» уже выиграла тендер в Даугавпилсе (Латвия), однако власти страны пока не заключили с «Транспортными системами» договор. Как утверждает Феликс Винокур — по политическим причинам.

ПК «Транспортные системы» производят на том же заводе трамваи «Витязь-М» для московской системы электрического транспорта. Также компания готова вложить в трамвайное производство в Петербурге порядка 2 млрд рублей. «Транспортные системы» реализовали производство по принципу конструктора: разные модели собирают по отдельности из кабины, головной, промежуточной и хвостовой секций. Один трамвай можно собрать за 15 дней. Нынешние мощности позволяют производить 10 трамваев в месяц.