МЧС предупреждает о грозе с ливнями в субботу в Петербурге Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду

В выходные в Петербурге возможны ливни, грозы и сильный ветер. Об этом в пятницу предупреждает ГУ МЧС России по городу.

Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Напомним, ранее синоптики сообщали о возможных дождях в выходные. Однако со следующей недели, по прогнозам, вновь начнется жаркая погода. Напомним, с понедельника в Петербурге стояла теплая погода, средняя температура воздуха доходила в определенные дни до 31 градуса.