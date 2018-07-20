Медведев рассказал о масштабе ущерба от незаконной вырубки лесов При этом доля незаконной вырубки постепенно снижается

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил ущерб российского бюджета от незаконной вырубки лесов в миллиарды рублей. Об этом он сообщил в пятницу на совещании по охране лесов в Петрозаводске.

Как передает ТАСС, Медведев при этом отметил, что доля незаконной вырубки постепенно снижается, хотя и недостаточными темпами. Он призвал повысить эффективность государственного надзора за этой проблемой.

Отметим, в мае сообщалось о том, что в Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. Вячеслава Лебедева подозревают в незаконной вырубке леса, что принесло 90 млн рублей ущерба. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.