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20.07.18 / 21:41 Новости / Россия и мир

Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год

Новогодние каникулы продлятся 10 дней

Минтруд разработал расписание новогодних и майских выходных на 2019 год. Соответствующий документ ведомство обнародовало в пятницу.

Новогодние каникулы в РФ продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января. При этом выходные 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая. Также предлагается перенести выходной с субботы 23 февраля на 10 мая.

Напомним, в 2018 году россияне отдыхали в майские праздники четыре дня. Кроме того, работники получили три выходных в связи с Днем России в июне.

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