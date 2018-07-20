Все новости

20.07.18 / 16:47 Новости / Россия и мир / Экономика

АСВ объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля

Общая сумма 17,8 млрд рублей

Фото АБН

Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства в пятницу.

Организация отметила, что выплаты будут осуществлять через банк-агента. Им выступит Сбербанк.

Общая сумма выплат составляет 17,8 млрд рублей. В АСВ сообщили, что за деньгами могут обратиться 47,5 тыс. вкладчиков. Среди них 300 вкладчиков, у которых в банке открыты счета для ведения предпринимательской деятельности. Они получат около 46 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка». Основная причина – сокрытие реального финансового положения. Кредитная организация основана в Самаре. Власти региона заявили, что бюджетных денег в «Газбанке» не было.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,162 seconds.