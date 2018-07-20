АСВ объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля Общая сумма 17,8 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства в пятницу.

Организация отметила, что выплаты будут осуществлять через банк-агента. Им выступит Сбербанк.

Общая сумма выплат составляет 17,8 млрд рублей. В АСВ сообщили, что за деньгами могут обратиться 47,5 тыс. вкладчиков. Среди них 300 вкладчиков, у которых в банке открыты счета для ведения предпринимательской деятельности. Они получат около 46 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка». Основная причина – сокрытие реального финансового положения. Кредитная организация основана в Самаре. Власти региона заявили, что бюджетных денег в «Газбанке» не было.