АСВ объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля

Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат вкладчикам «Газбанка» 23 июля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства в пятницу.
Организация отметила, что выплаты будут осуществлять через банк-агента. Им выступит Сбербанк.
Общая сумма выплат составляет 17,8 млрд рублей. В АСВ сообщили, что за деньгами могут обратиться 47,5 тыс. вкладчиков. Среди них 300 вкладчиков, у которых в банке открыты счета для ведения предпринимательской деятельности. Они получат около 46 млн рублей.
Напомним, на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у «Газбанка». Основная причина – сокрытие реального финансового положения. Кредитная организация основана в Самаре. Власти региона заявили, что бюджетных денег в «Газбанке» не было.
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