ЦБ смягчил ограничения по потребкредитам Повышение коэффициентов риска по нескольким группам кредитов снизили на 10%

Совет директоров Центробанка решил повысить коэффициент риска по необеспеченным потребительским кредитам в смягченном варианте. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев.

Как передает ТАСС, повышение коэффициентов риска по нескольким группам кредитов снизили на 10%. Так, например, кредиты со ставкой 10-15% будут иметь коэффициент риска в 120% вместо 130%, заявленных ранее.

Напомним, повышение коэффициента риска подразумевает потребность для банков в большем объеме капитала при выдаче кредитов. Ранее Поздышев заявлял, что ЦБ готов рассмотреть возможность более мягкого повышения коэффициентов рисков по необеспеченным потребкредитам, если будут предложены меры по ограничению роста такого кредитования.