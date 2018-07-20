Пенсионная реформа, обыски и еще один закрывающийся туроператор. Итоги пятницы

Расходы на программы ухода за пожилыми обещают увеличить в 20 раз, а Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу. ФСБ проводит обыски на предприятиях ракетно-космической отрасли. В России тем временем прекратил деятельность очередной туроператор.

Владимир Путин сообщил, что отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. Окончательного решения еще не принято, и ему пока не нравится ни один из предложенных вариантов.

Финансирование программ по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью вырастет более чем в 20 раз к 2020 году. Пока на них выделили 100 млн рублей, в 2020 году выделят 2,1 млрд рублей.

ФСБ начала обыскивать предприятия ракетно-космической отрасли. Обыски проводят в рамках уголовного дела по статье о государственной измене.

Туроператор Intravel Stoleshniki объявил о прекращении работы. У всех находящихся на отдыхе туристов оплачены проживание и билеты, остальные получат страховые выплаты.