Пенсионная реформа, обыски и еще один закрывающийся туроператор. Итоги пятницы

Владимир Путин сообщил, что отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. Окончательного решения еще не принято, и ему пока не нравится ни один из предложенных вариантов.
Финансирование программ по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью вырастет более чем в 20 раз к 2020 году. Пока на них выделили 100 млн рублей, в 2020 году выделят 2,1 млрд рублей.
ФСБ начала обыскивать предприятия ракетно-космической отрасли. Обыски проводят в рамках уголовного дела по статье о государственной измене.
Туроператор Intravel Stoleshniki объявил о прекращении работы. У всех находящихся на отдыхе туристов оплачены проживание и билеты, остальные получат страховые выплаты.
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