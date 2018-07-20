На Полевой Сабировской улице в Петербурге на дорогу упал строительный кран На строительстве «Лидер Групп»

На Полевой Сабировской улице на севере Петербурга на проезжую часть дороги упал строительный кран. Инцидент произошел в четверг.

Строительный кран упал незадолго до 18:00. Проезд перекрыли. В группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что пострадавших машин нет.

Как указывает «Фонтанка», кран упал со строительной площадки компании «Лидер Групп». ЖК называется «Богатырь», эту часть застройки должны сдать к сдаче в IV квартале 2019 года. Компания «Лидер Групп» сообщила изданию, что пострадавших на стройплощадке действительно нет. Гусеничный кран принадлежит компании «Росшпунт». В настоящий момент представители «Росшпунта» и сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и пытаютсся убрать кран с проезжей части.