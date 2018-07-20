К 2020 году расходы на программы для пожилых увеличат в 20 раз Пока на них выделили 100 млн рублей

Финансирование программ по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью вырастет более чем в 20 раз к 2020 году. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, в 2018 году на меры по долговременному уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью выделено 100 млн рублей, но к 2020 году планируется увеличить сумму до 2,1 млрд рублей.

Отметим, в настоящее время проекты по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью реализуют в нескольких российских регионах – среди них Волгоградская, Новгородская, Костромская, Псковская, Рязанская и Тульская области. В следующем году планируют увеличить число регионов до 12, а к 2024 году – до всех 85 российских регионов. В систему ухода входят меры по социальному обслуживанию и медицинская помощь как на дому, так и в стационарной или полустационарной формах.