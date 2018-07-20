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20.07.18 / 16:54 Новости / Политика / Россия и мир

Путин заявил об отрицательном отношении к повышению пенсионного возраста

Окончательного решения нет

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Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста. Об этом он сказал в пятницу на встрече с волонтерами ЧМ-2018.

Глава государства сообщил, что окончательного решения по этому вопросу не принято. Путин пообещал оценить все мнения о реформе, передает ТАСС. Кроме тех мнений, кто делает себе на этом рекламу.

В настоящий момент президенту не нравится ни один из предложенных вариантов. «Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится», — отметил Путин.

Он напомнил, что в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих человек. По словам главы государства, пенсионная система «лопнет» при ухудшении этого баланса.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и пенсионного возраста. В России прошло несколько митингов и акций против этого законопроекта. Правительство предложило повысить пенсионный возраст 14 июня. В этот же день в России стартовал чемпионат мира по футболу.

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