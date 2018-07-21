Директор аналитического центра «Роскосмоса» Пайсон подал в отставку Накануне у него провели обыск

Директор исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон подал в отставку. Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Пайсон уйдет с должности в начале августа, передает РИА Новости слова Устименко. Он заявил, что ему неизвестна дальнейшая судьба центра.

Напомним, накануне у Пайсона прошли обыски по делу о госизмене. Также обыски прошли в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, который является главное научной организацией «Роскосмоса». Ранее Пайсон работал в этом институте. ФСБ установило, что иностранные службы получили данные о российской секретной разработке.