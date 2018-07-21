Путин провел телефонные переговоры с Макроном Обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом администрация российского лидера сообщила в субботу.

В Кремле отметили, что главы государств обсудили несколько актуальных региональных и международных проблем. В частности, они обсудили гуманитарные поставки в Сирию. Путин и Макрон говорили о совместной российско-французской инициативе по оказанию помощи населению в Восточной Гуте.

Отметим, президенты договорились о совместной гуманитарной помощи сирийцам в мае в Петербурге. Лидер Франции решил отправить в Дамаск 50 млн евро. Макрон приезжал в Россию на финал чемпионата мира по футболу. В ходе визита он провел встречу с Путиным.