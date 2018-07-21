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21.07.18 / 14:59 Новости / Политика / Россия и мир

Суд отклонил иск Гудкова к Мосгоризбиркому

Он подаст апелляцию

Московский городской суд отклонил иск председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова к Мосгоризбиркому за отказ регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Об этом адвокат Николай Васильев сообщил в субботу.

Гудков будет обжаловать это решение, передает «Интерфакс» слова адвоката. Он отметил, что в случае отклонения апелляции, сторона защиты будет обжаловать федеральный закон о муниципальном фильтре.

Напомним, ранее Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом мэра Москвы. Причина – он не собрал достаточно подписей депутатов. Гудков предоставил 63 подписи из 110. По его мнению, Мосгоризбирком нарушил его конституционные права.

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