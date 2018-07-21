Все новости

21.07.18 / 17:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Сумма сделок на авиасалоне в Фарнборо достигла $192 млрд

Приехали участники из более 100 стран

Сумма сделок на авиасалоне в Фарнборо достигла $192 млрд. Об этом в пресс-службе авиасалона сообщили в субботу.

Этот показатель превышает показатель 2016 года на $67,5 млрд, передает РИА Новости. В текущем году в авиасалоне приняли участие компании из более чем 100 стран.

Россию представляет «Гражданские самолеты Сухого». При этом, «Ростех», «Роскосмос» и «Рособоронэкспорт» не поехали на мероприятие.

Напомним, авиасалон проходит раз в два года. В текущем году с 16 по 22 июля. В первый день на мероприятии заключили договоров на общую сумму в $46,4 млрд. Это в два раза больше показателя 2016 года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.