Сумма сделок на авиасалоне в Фарнборо достигла $192 млрд Приехали участники из более 100 стран

Сумма сделок на авиасалоне в Фарнборо достигла $192 млрд. Об этом в пресс-службе авиасалона сообщили в субботу.

Этот показатель превышает показатель 2016 года на $67,5 млрд, передает РИА Новости. В текущем году в авиасалоне приняли участие компании из более чем 100 стран.

Россию представляет «Гражданские самолеты Сухого». При этом, «Ростех», «Роскосмос» и «Рособоронэкспорт» не поехали на мероприятие.

Напомним, авиасалон проходит раз в два года. В текущем году с 16 по 22 июля. В первый день на мероприятии заключили договоров на общую сумму в $46,4 млрд. Это в два раза больше показателя 2016 года.