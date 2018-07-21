В Павловске прошло открытие фестиваля «Императорский букет» Установлены цветочные композиции

В Павловске прошло открытие фестиваля «Императорский букет». Об этом администрация губернатора Петербурга сообщила в субботу.

Фестиваль приурочен к 100-летию создания музеев в бывших резиденциях императорской семьи. Павловский парк украсили цветами. Также установили композиции Исаакиевского собора, Петергофа, Царского села и Елагиноостровского дворца.

Отметим, аналогичные мероприятия проходит в других бывших императорских резиденциях. Среди них Гатчина, Царское село и Петергоф. Проект получил название «Век музеев».