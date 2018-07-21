В петербургском роддоме №16 произошло короткое замыкание

В петербургском роддоме №16 во Фрунзенском районе произошло короткое замыкание. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по городу.
Проводку замкнуло в электрощите послеродового отделения, передает «Фонтанка». На место прибыло семь пожарных машин. Сотрудники МЧС справились с замыканием за несколько минут. Пострадавших нет.
Добавим, в четверг в Петербурге произошло возгорание в ТРК «Крыша». По информации МЧС, загорелась система вентиляции на крыше здания. Пострадавших нет.
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