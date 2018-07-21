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21.07.18 / 17:38 Новости / Петербург и Ленобласть

В петербургском роддоме №16 произошло короткое замыкание

На место прибыло семь пожарных машин

Фото с сайта russia-now.com

В петербургском роддоме №16 во Фрунзенском районе произошло короткое замыкание. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по городу.

Проводку замкнуло в электрощите послеродового отделения, передает «Фонтанка». На место прибыло семь пожарных машин. Сотрудники МЧС справились с замыканием за несколько минут. Пострадавших нет.

Добавим, в четверг в Петербурге произошло возгорание в ТРК «Крыша». По информации МЧС, загорелась система вентиляции на крыше здания. Пострадавших нет.

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