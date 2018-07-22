ФК «Ротор» арендовал построенную к ЧМ «Волгоград-Арену» за 26 млн рублей На 11 матчей до конца года

Российский футбольный клуб «Ротор» арендовал у ФГУП «Спорт-Инжиниринг» стадион «Волгоград-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом стало известно в воскресенье.

Согласно условиям контракта, за 11 матчей и предыгровых тренировок клуб заплатит порядка 26 млн рублей, передает ТАСС. Договор рассчитан до конца 2018 года.

При этом агентство отмечает, что на каждую игру «Ротор» будет также заключать дополнительный контракт на услуги по обеспечению безопасности и пропускного режима на арене. За эти услуги клуб будет платить еще по 1,42 млн рублей за один матч.

Добавим, футбольный стадион «Волгоград-Арена» построен на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана. Вместимость арены составляет 45 тыс. зрителей. «Ротор» — российский футбольный клуб из Волгограда. Он выступает в Футбольной национальной лиге.