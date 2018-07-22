Все новости

22.07.18 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть

Мотопробег до озера Хасан стартовал в Петербурге

Участники намерены преодолеть дистанцию за 10 дней

Фото АБН

В Петербурге дали старт VI международному пробегу на мотоциклах на звание Mad Rider по формуле «10х10». Это произошло в воскресенье.

Мотоциклисты собираются проехать по маршруту Петербург – озеро Хасан в Приморском крае. Общая протяженность дистанции составляет около 10 тыс. км, а время в пути — 10 суток. Согласно информации на сайте мероприятия, в этом году мотопробег посвящен 80-летию хасанских событий.

Добавим, мотопробег «Россия 10х10» — Mad Rider проходит с 2013 года. В прошлом году мотоциклисты проехали по маршруту Петербург – Владивосток. Участники преодолели его чуть более чем за 9 суток.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.