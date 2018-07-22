Мотопробег до озера Хасан стартовал в Петербурге Участники намерены преодолеть дистанцию за 10 дней

В Петербурге дали старт VI международному пробегу на мотоциклах на звание Mad Rider по формуле «10х10». Это произошло в воскресенье.

Мотоциклисты собираются проехать по маршруту Петербург – озеро Хасан в Приморском крае. Общая протяженность дистанции составляет около 10 тыс. км, а время в пути — 10 суток. Согласно информации на сайте мероприятия, в этом году мотопробег посвящен 80-летию хасанских событий.

Добавим, мотопробег «Россия 10х10» — Mad Rider проходит с 2013 года. В прошлом году мотоциклисты проехали по маршруту Петербург – Владивосток. Участники преодолели его чуть более чем за 9 суток.