В Новгородской области зафиксировали вспышку АЧС Проводятся карантинные мероприятия

На предприятии ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Новгородской области был зафиксирован очаг заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что очаг на откормочной площадке был купирован и в настоящий момент проводятся карантинные мероприятия. При этом все сельхозпредприятия региона продолжают работу в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что отгрузка всей продукции свиноводческого комплекса была прекращена еще 20 июля после отбора проб заболевших животных. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах, которые находятся рядом с очагом, уничтожат все поголовье свиней. Владельцы животных получат компенсацию из областного бюджета.

По данным Минсельхоза РФ, прямой ущерб России от распространения АЧС составил порядка 5 млрд рублей за десять лет. В то же время непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей. Всего за это время вспышки АЧС были зафиксированы в 53 российских регионах, указывали в министерстве.