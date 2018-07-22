СМИ сообщили об обысках в двух управляющих компаниях Петербурга

В ночь на пятницу в Петербурге прошли обыски в офисах «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании» (БУК). Об этом в воскресенье сообщает «Фонтанка».
По информации издания, сотрудники следственного управления УМВД Московского района проводили мероприятия в БУК по делу о мошенничестве. Кроме того, они якобы провели обыски в квартирах учредителя компании Леонида Климковского и ее гендиректора Андрея Кривоногова. Последний в беседе с «Фонтанкой» отверг факт обыска. В «ЖКС Адмиралтейского района» обыски проводились, поскольку Климковский является его учредителем, указывает издание.
Добавим, ранее сообщалось, что обыски прошли в офисе компании «Водоканалстрой». Мероприятия якобы были связаны с делом о незаконной банковской деятельности.
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