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22.07.18 / 15:33 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ сообщили об обысках в двух управляющих компаниях Петербурга

В «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании»

В ночь на пятницу в Петербурге прошли обыски в офисах «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании» (БУК). Об этом в воскресенье сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сотрудники следственного управления УМВД Московского района проводили мероприятия в БУК по делу о мошенничестве. Кроме того, они якобы провели обыски в квартирах учредителя компании Леонида Климковского и ее гендиректора Андрея Кривоногова. Последний в беседе с «Фонтанкой» отверг факт обыска. В «ЖКС Адмиралтейского района» обыски проводились, поскольку Климковский является его учредителем, указывает издание.

Добавим, ранее сообщалось, что обыски прошли в офисе компании «Водоканалстрой». Мероприятия якобы были связаны с делом о незаконной банковской деятельности.

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