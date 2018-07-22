Гидрометцентр: Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары Жаркая погода сохранится всю неделю

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды, температура воздуха составит около +27 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, столбик термометра не будет опускаться ниже +27 градусов всю следующую неделю. При этом в пятницу и субботу температура воздуха составит до +30 градусов. Вместе с тем, по прогнозу специалистов, в Петербурге всю неделю будут кратковременные дожди.

Добавим, в воскресенье, 22 июля, синоптики пообещали Северной столице дожди. Однако будет теплая погода – температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+26 градусов.