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22.07.18 / 19:29 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» не планирует приобретать дополнительные активы

И не ожидает изменений в структуре акционеров

Фото АБН

«Роснефть» завершила основные приобретения и теперь сосредоточена на получении «дополнительной эффективности» от этих активов. Об этом в воскресенье сообщил глава компании Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, приобретенные активы «высококачественные, очень эффективные», цитирует ТАСС. Кроме того, Сечин рассказал, что в настоящий момент структура акционеров «Роснефти» сформирована и новых изменений «быть не должно».

Добавим, в настоящий момент основной акционер «Роснефти» — государственный «Роснефтегаз», которому принадлежит около 50% акций. Еще 19,75% находится у британской BP, 19,5% владеет QHG Oil Ventures Pte. Ltd. Еще одна акция находится у государства в лице Росимущества, остальные бумаги – в свободном обращении.

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