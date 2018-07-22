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22.07.18 / 16:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Сечин допустил открытие сети АЗС «Роснефти» в Германии

Пока компания работает через АЗС партнеров

Фото АБН

«Роснефть» может открыть сеть собственных автозаправок в Германии. Об этом в воскресенье сообщил глава компании Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что в настоящий момент «Роснефть» напрямую поставляет продукцию в Германию через сети АЗС партнеров, цитирует ТАСС. В частности, соответствующие соглашения у компании есть с ВР и Total.

Весной прошлого года «Роснефть» открыла свой дочерний офис Rosneft Deutschland GmbH в Берлине, напоминает РБК. Помимо этого, у российской нефтяной компании есть акции трех немецких НПЗ с общим объемом переработки 12,5 млн тонн нефти (более 12% мощностей Германии).

Ранее Игорь Сечин предположил, что максимальная цена на нефть к концу 2018 года составит $80 за баррель. Однако, вероятнее всего, нефть будет стоить около $75 за баррель.

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