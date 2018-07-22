Все новости

22.07.18 / 19:08 Новости / Общество / Россия и мир

Global Slavery Index: 794 тыс. человек в России находятся в современном рабстве

Страна занимает 64 место из 167

Фото svoboda.org

В 2016 году около 794 тыс. человек в России находились в современном рабстве. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге Global Slavery Index, стало известно в воскресенье.

Согласно подсчетам фонда Walk Free Foundation, который составляет Global Slavery Index, Россия входит в десятку государств, на территории которых проживает наибольшее количество современных рабов. При этом в общем рейтинге распространения рабства Россия заняла 64 место из 167. На первом месте находится КНДР, на второй и третьей строчке — Эритрея и Бурунди (Восточная Африка).

Добавим, под современным рабством фонд понимает принудительный труд, торговлю людьми, брак по принуждению и любые другие формы взаимоотношений, которые нарушают принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство. По данным Walk Free Foundation, всего в мире в современном рабстве находятся 40,3 млн человек. По сравнению с докладом 2016 года, это количество сократилось на 5 млн человек.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.