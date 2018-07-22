Global Slavery Index: 794 тыс. человек в России находятся в современном рабстве Страна занимает 64 место из 167

В 2016 году около 794 тыс. человек в России находились в современном рабстве. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге Global Slavery Index, стало известно в воскресенье.

Согласно подсчетам фонда Walk Free Foundation, который составляет Global Slavery Index, Россия входит в десятку государств, на территории которых проживает наибольшее количество современных рабов. При этом в общем рейтинге распространения рабства Россия заняла 64 место из 167. На первом месте находится КНДР, на второй и третьей строчке — Эритрея и Бурунди (Восточная Африка).

Добавим, под современным рабством фонд понимает принудительный труд, торговлю людьми, брак по принуждению и любые другие формы взаимоотношений, которые нарушают принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство. По данным Walk Free Foundation, всего в мире в современном рабстве находятся 40,3 млн человек. По сравнению с докладом 2016 года, это количество сократилось на 5 млн человек.