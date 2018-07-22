Торговые противоречия создают риски для роста мировой экономики — Reuters А страны с формирующейся рыночной экономикой лучше подготовлены к внешним потрясениям

Торговые противоречия создают риски для роста мировой экономики. Об этом в воскресенье передает Reuters со ссылкой на проект коммюнике по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G20.

В документе также указывается, что страны с формирующейся рыночной экономикой более подготовлены к тому, чтобы справиться с внешними потрясениями, передает ТАСС. Однако и эти государства сталкиваются с трудностями из-за рыночной нестабильности и изменений движения капиталов. Агентство подчеркивает, что представленный проект является черновиком и может быть изменен.

Добавим, встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 проходит в Аргентине в эти выходные. Стороны обсуждают вопросы развития мировой экономики.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что цифровизация промышленности принесет мировой экономике порядка $30 трлн за 10 лет. При этом цифровизация всех сфер оценивается в $100 трлн.