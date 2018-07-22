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22.07.18 / 18:29 Новости / Россия и мир

В «Роскосмосе» подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш

Подробности не приводятся

Фото АБН

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев арестован. Об этом в воскресенье сообщил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По его словам, в настоящий момент с Кудрявцевым проводятся следственные действия, передает ТАСС. Каких-либо других подробностей представитель «Роскосмоса» не привел. В ЦНИИмаш не комментируют информацию.

Ранее об аресте Виктора Кудрявцева сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев. По его словам, Кудрявцева обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). В минувшую пятницу «Коммерсантъ» сообщил, что ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш и в офисе директора центра ОРКК Дмитрия Пайсона. Накануне Пайсон подал в отставку.

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