Албин с делегацией отправился в Сингапур Визит продлится с 23 по 27 июля

Делегация Петербурга вместе с вице-губернатором Игорем Албиным отправилась в Сингапур. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Визит продлится с 23 по 27 июля. В состав делегации вошли представителя ряда городских комитетов и руководители транспортных предприятий города. Планируется провести несколько встреч, посвященных совместному проекту «Интеллектуальная транспортная система». Проект предполагает создание и внедрение Интеллектуальной транспортной платформы, которую разработали в Сингапуре для Петербурга.

Отметим, «Интеллектуальная транспортная система» является частью концепции «Умный Санкт-Петербург», над которой работает правительство города. Документы о сотрудничестве власти Сингапура и Петербурга подписали в ноябре 2017 года. Также стороны согласовали «Дорожную карту» сотрудничества на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году.