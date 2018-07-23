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23.07.18 / 20:43 Новости / Россия и мир / Экономика

АСВ подало иск к бывшему руководству банка «Российский кредит» на 12 млрд рублей

Из-за их решений на посту топ-менеджеров

Фото АБН

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск к бывшему руководству банка «Российский кредит» на 12 млрд рублей. Об этом агентство сообщило в понедельник.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы к основному собственнику кредитной организации Анатолию Мотылеву, предправлению банка Петру Ушакову и к трем членам правления. Это Брий Парамонов, Дмитрий Глазачев и Виктор Усков.

АСВ заявило, что руководство банка принимало неоправданные решения о предоставлении кредитов юридическим лицам. Эти юрлица не обладали имуществом для покрытия суммы кредита и не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с размером кредитования. Также указанные топ-менеджеры принимали решение об отчуждении ликвидных ценных бумаг и расторжении договоров ипотеки, считают в агентстве.

Напомним, «Российский кредит» обанкротился в 2015 году. Обязательства банка превысили активы на 111,3 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Мотылева в феврале текущего года. Объем его долгов – 20 млрд рублей.

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