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23.07.18 / 16:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцам посоветовали заранее подавать документы на британскую визу

Из-за закрытия Генконсульства

В связи с закрытием консульства Великобритании в Петербурге жителям города посоветовали подавать документы на оформление визы за полтора месяца. Такие рекомендации дали в Ассоциации туроператоров в понедельник.

Сообщается, что закрытие Генконсульства может повлиять на скорость принятия решений по визам. При этом визовый центр принимает и выдает документы в обычном режиме.

Напомним, консульство официально закроют в Петербурге 1 августа. При этом фактически оно завершило свою работу в июне. Ведомство закрыли по причине конфликта России и Великобритании. В конце марта также было закрыто Генконсульство США.

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