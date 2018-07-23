Петербуржцам посоветовали заранее подавать документы на британскую визу Из-за закрытия Генконсульства

В связи с закрытием консульства Великобритании в Петербурге жителям города посоветовали подавать документы на оформление визы за полтора месяца. Такие рекомендации дали в Ассоциации туроператоров в понедельник.

Сообщается, что закрытие Генконсульства может повлиять на скорость принятия решений по визам. При этом визовый центр принимает и выдает документы в обычном режиме.

Напомним, консульство официально закроют в Петербурге 1 августа. При этом фактически оно завершило свою работу в июне. Ведомство закрыли по причине конфликта России и Великобритании. В конце марта также было закрыто Генконсульство США.