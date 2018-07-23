Coca-Cola решила вернуть в Россию вкус Vanilla Его будут продавать только в «Магнитах»

Coca-Cola решила вернуть в Россию вкус Vanilla. Об этом компания сообщила в понедельник.

Организация назначила начало продаж на конец июля. Coca-Cola Vanilla будет доступна только в магазинах «Магнит», отметили в компании.

В Coca-Cola заявили, что социальные сети переполнены ностальгическими постами о ванильном вкусе. Это вдохновило компанию на то, чтобы вернуть Coca-Cola Vanilla на российский рынок.

Также организация назвала дату начала продаж Coca-Cola Cherry. Напиток будет доступен в магазинах в июле.

Напомним, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис в мае сообщил АБН о решении возобновить продажу лимонада с вишневым вкусом. Он заявил, что в Россию поступят Coca-Cola Zero со вкусом вишни. Тогда Вафеидис не назвал точную дату начала продаж напитка.