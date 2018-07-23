Все новости

23.07.18 / 20:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Coca-Cola решила вернуть в Россию вкус Vanilla

Его будут продавать только в «Магнитах»

Фото Coca-Cola

Coca-Cola решила вернуть в Россию вкус Vanilla. Об этом компания сообщила в понедельник.

Организация назначила начало продаж на конец июля. Coca-Cola Vanilla будет доступна только в магазинах «Магнит», отметили в компании.

В Coca-Cola заявили, что социальные сети переполнены ностальгическими постами о ванильном вкусе. Это вдохновило компанию на то, чтобы вернуть Coca-Cola Vanilla на российский рынок.
Также организация назвала дату начала продаж Coca-Cola Cherry. Напиток будет доступен в магазинах в июле.

Напомним, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис в мае сообщил АБН о решении возобновить продажу лимонада с вишневым вкусом. Он заявил, что в Россию поступят Coca-Cola Zero со вкусом вишни. Тогда Вафеидис не назвал точную дату начала продаж напитка.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.