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23.07.18 / 10:28 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге арестовали имущество рыбоперерабатывающего завода за долг в 11 млн рублей

Также завод не выплатил 110 тыс. рублей сотрудникам

фото: dolgi-net.ru

Петербургские судебные приставы арестовали имущество ООО «Фиш Фабрик» из-за долгов в 11 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в УФССП по Петербурге.

Сообщается, что компания задолжала средства ряду организаций и физическим лицам, с которыми заключала договоры о сотрудничестве, но не исполнила условия. Также завод не выплатил 110 тыс. рублей зарплат. Приставы выяснили, что предприятие прекратило работу и начало сдавать технику в аренду. Имущество завода, включая само здание и профессиональное оборудование, арестовали до погашения задолженности.

Напомним, ранее в УФССП по городу сообщали о том, что имущество обанкротившегося завода «Лиссант» распродают в счет задолженности по зарплатам его сотрудникам. Сумма долгов превысила 7,5 млн рублей. К настоящему моменту выплачено около 4,5 млн рублей.

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