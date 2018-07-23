У Ford Mondeo в России появилась версия Business Edition Новая версия займет место между Ford Mondeo Titanium и Ford Mondeo Titanium Plus

У седана Ford Mondeo в России появилось специальное исполнение – Ford Mondeo Business Edition. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Новая версия займет место между Ford Mondeo Titanium и Ford Mondeo Titanium Plus. В стандартное оснащение Ford Mondeo Business Edition войдут такие опции, как кожаные передние и задние кресла с подогревом, память положений сиденья водителя и боковых зеркал, встроенная навигационная система, камера заднего вида.

Ford Mondeo Business Edition доступен для заказа с двумя бензиновыми двигателями, оба сочетаются с шестиступенчатой автоматической коробкой передач классической гидромеханической конструкции. Цены начинаются 1683000 рублей.

Напомним, Ford Mondeo производится с 1993 года. В России сборкой Ford занимается завод Ford Sollers во Всеволожске. У российских версий Ford Mondeo – повышенная шумоизоляция, увеличенный на 12 мм дорожный просвет и «зимний пакет», который включает электрообогрев лобового стекла, сидений и руля.