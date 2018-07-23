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23.07.18 / 20:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Часть членов Горизбиркома Петербурга попросили ЦИК учесть их мнение при выборе руководителя

Написали письмо Памфиловой

Петербургский ЗакС

Фото АБН

Семь членов городской избирательной комиссии Петербурга попросили Центризбирком учесть их мнение и провести консультации при выборе руководителя ГИК. Об этом в Горизбиркоме объявили в понедельник.

Обращение к ЦИК было подписано на совещании. При этом, как пишет «Коммерсантъ-СПб», члены комиссии рассчитывали оформить это обращение как позицию всего Горизбиркома. Но половина членов комиссии не пришла на совещание и сорвала кворум. Таким образом, подписи под письмом поставили врио главы ГИК Алла Егорова, секретарь комиссии Марина Жданова, а также члены ГИК Дмитрий Краснянский, Виктор Березин, Людмила Боричева, Николай Левшин и Наргис Ахадова.

В обращении говорится, что в последние шесть лет деятельность Санкт-Петербургской избирательной комиссии как коллегиального органа подменялась «негласной работой ее аппарата под руководством председателя комиссии». По мнению авторов письма, «новым председателем может стать только человек, умеющий наладить взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса, особенно с политическими партиями».

Отметим, председателя Горизбиркома выбирают из тех, кто входит в состав комиссии, но по рекомендации Центризбиркома. Члены ГИК должны одобрить рекомендацию Центризбиркома большинством голосов.

Ранее в Петербурге в отставку ушел глава Горизбиркома Виктор Панкевич. На вакантное место члена ГИК пришел федеральный инспектор по Петербургу Виктор Миненко.

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