Huawei по итогам июня обогнала Apple по продажам в рунете Впервые

Китайский производитель гаджетов Huawei вместо с суббрендом Honor в июне обогнал американскую Apple по продажам в рунете. Об этом в понедельник пишут «Ведомости» со ссылкой на партнера нескольких производителей электроники и ритейлеров.

В июне доля продаж Huawei выросла на 4 п.п. до 21%. У Apple продажи упали на 2 п.п. до 19%, а Samsung занял 13% рынка.

Как полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, продажи в интернете позволили Huawei обогнать Samsung в целом по российскому рынку. В июне доля Huawei составила 24,4% против 23,2% у Samsung. Также опрошенные «Ведомостями» аналитики указывают на активность производителя в промоакциях и на расширение линейки компании.

Отметим, Samsung лидировал на рынке российских смартфонов с 2007 года. Экспансия Huawei началась в 2016 году. В феврале 2018 года китайский производитель впервые обогнал Apple и вышел на второе место по продажам в России.