Маск попросил поставщиков вернуть «разумную сумму денег» Для продолжения работы компании

Глава Tesla Илон Маск попросил поставщиков компании вернуть «разумную сумму денег». Об этом стало известно в понедельник из соответствующего письма Маска к поставщикам.

Речь идет о деньгах с контрактов с 2016 года, передает The Wall Street Journal. В письме указано, что эти выплаты требуются для дальнейшего функционирования Tesla.

В компании отказались давать комментарий. При этом подтвердили наличие переговоров о снижении стоимости нескольких контрактов по переговорам. ВА их числе закрытые договоры за 2016 год.

Напомним, по итогам прошлого года, Tesla получила чистый убыток. Его размер составил $1,4 млрд. Также компания получила чистый убыток в I квартале текущего года. Его размер составил $710 млн убытка.