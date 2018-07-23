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23.07.18 / 20:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Маск попросил поставщиков вернуть «разумную сумму денег»

Для продолжения работы компании

Фото: cofx.ru

Глава Tesla Илон Маск попросил поставщиков компании вернуть «разумную сумму денег». Об этом стало известно в понедельник из соответствующего письма Маска к поставщикам.

Речь идет о деньгах с контрактов с 2016 года, передает The Wall Street Journal. В письме указано, что эти выплаты требуются для дальнейшего функционирования Tesla.

В компании отказались давать комментарий. При этом подтвердили наличие переговоров о снижении стоимости нескольких контрактов по переговорам. ВА их числе закрытые договоры за 2016 год.

Напомним, по итогам прошлого года, Tesla получила чистый убыток. Его размер составил $1,4 млрд. Также компания получила чистый убыток в I квартале текущего года. Его размер составил $710 млн убытка.

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