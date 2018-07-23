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23.07.18 / 09:57 Новости / Россия и мир

Медведев рекомендовал Северному Кавказу оплатить долги за газ и электричество активами

И дал рекомендации «Газпрому» и «Россетям»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал высшим должностным лицам регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) погасить задолженность за газ и электроэнергию перед ПАО «Газпром» и ПАО «Россети» в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина в понедельник.

Кроме того, премьер, в частности, рекомендовал провести инвентаризацию электрических и газораспределительных сетей и обеспечить 100% оплату бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ текущего потребления энергоресурсов. Также Медведев дал поручения по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа «Газпрому», «Россетям», ФАС и Минэнерго.

Добавим, по данным на 1 августа прошлого года, россияне задолжали «Газпрому» порядка 179 млрд рублей за газ. Из этой суммы порядка 84 млрд рублей — долги за газ регионов Северо-Кавказского федерального округа. В компании отмечают, что потребительская задолженность является одним из основных факторов, тормозящих газификацию субъектов РФ.

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