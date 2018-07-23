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23.07.18 / 10:05 Новости / Россия и мир / Финансы

Московская биржа открылась в плюсе

Индекс МосБиржи - 2250,57; РТС - 1116,67

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже начались в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2250,57 пунктов, индекс РТС — 1116,67 пунктов.

В первые минуты торгов рублевый индекс растет на 0,46% и торгуется вблизи отметки 2258,11 пунктов. Долларовый индекс понялся на 0,75% — до 1122,95 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова полагает, что индексы МосБиржи и РТС могут попытаться консолидироваться вблизи достигнутых в пятницу значений 2250 пунктов и 1115 пунктов. Курс доллара США на столичной бирже сохранит колебания в диапазоне 63,5-64 рублей за доллар, ближе к нижней границе указанной области. Из-за укрепления евро к доллару США до $1,170-1,175 на внутреннем валютном рынке стоимость евро может варьироваться около 74,5-75 рублей за евро.

Между тем ситуация на рынках сырьевых товаров в целом стабилизировалась, тогда как темпы падения цен на коммодитиз серьезно замедлились, отмечает эксперт. Нефть Brent торгуется около $73 за баррель.

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