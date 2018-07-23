Экс-депутат Нотяг подал ходатайство об УДО В настоящее время он находится в больнице

Защита бывшего депутата Законодательного Собрания Петербурга подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом АБН в понедельник сообщил его адвокат Андрей Зюзин.

По его словам, документы поданы на минувшей неделе. Рассмотрение дела еще не назначено.

Между тем сам бывший депутат находится в настоящее время в больнице им. Гааза. Туда его поместили в связи с ухудшением состояния здоровья.

Напомним, Нотяга задержали, а потом арестовали в апреле 2016 года. Его обвинили в получении денег от руководителя компании «Воин-В» Олега Глущенко (компания участвует в петербургской программе реновации). Якобы в обмен на финансирование парламентарий должен был перестать писать депутатские запросы против компании. Речь шла в общей сложности о 900 тыс. рублей. В СИЗО у Нотяга случился инсульт, его перевели под домашний арест. В январе 2018 года суд дал экс-депутату три года лишения свободы в ИК строгого режима, штраф 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на три года.

Защита Нотяга, а также его политические соратники все обвинения отрицали (несмотря на задержание при передаче денег). Так, депутат Максим Резник связал уголовное дело с предстоящей избирательной кампанией. Хотя Резник руководил неформальной группой независимых депутатов, куда входил Нотяг, ему обвинения не предъявляли.

Вячеслав Нотяг получил мандат как кандидат от партии «Яблоко» на выборах в ЗакСобрание Петербурга 2011 года. При этом часть однопартийцев заявила, что результаты выборов сфальсифицированы в угоду Максиму Резнику: после пересчета голосов мандаты получили Нотяг и Ольга Галкина, которых в «Яблоке» назвали друзьями Резника. Сами политики все обвинения отрицали. Однако в 2012 году Галкина и Нотяг сами сдали партбилеты, а Резника и ряд его сторонников исключили за «пособничество» фальсификациям. Трое экс-«яблочников» сначала поддерживали Михаила Прохорова и «Гражданскую платформу», потом стали «независимыми депутатами». К выборам 2016 года парламентарии вместе с несколькими бывшими эсерами и экс-коммунисткой Ириной Комоловой вступили в союз с Оксаной Дмитриевой и «Партией Роста».

В ЗакСобрании Вячеслав Нотяг входил в бюджетно-финансовый комитет и комиссию по культуре, науке и образованию. Так как до избрания он был директором частной школы, в комиссии он занимался вопросами образования.