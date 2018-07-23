Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 11,3% за январь-июнь Международные перевозки – на 12,5%; внутренние – на 10,4%

По итогам первых шести месяцев 2018 года российские авиакомпании перевезли около 51,44 млн пассажиров, что на 11,3% больше год к году. Об этом в понедельник сообщили в Росавиации.

При этом международные перевозки за указанный период выросли на 12,5% в годовом выражении, составив 20,73 млн пассажиров. Перевозки по России составили 30,71 млн человек (+10,4%).

Ранее компания AirHelp сообщила, что в период проведения чемпионата мира по футболу-2018 были отменены или задержаны около 12 тыс. рейсов, связанных с городами проведения турнира. Это 10% от общего количества рейсов из России и в Россию. В результате авиакомпании должны пассажирам порядка 5 млн евро за неудобства, связанные с отменой и задержкой рейсов, указывали в AirHelp.