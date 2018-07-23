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23.07.18 / 10:37 Новости / Россия и мир

СМИ: Регионы обяжут отслеживать реакцию соцсетей на действия властей

Такую систему уже тестируют

В администрации президента РФ инициировали запуск программы, которая позволит региональным властям отслеживать реакцию россиян на действия властей в социальных сетях. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в руководстве двух регионов, систему мониторинга «Инцидент менеджмент» уже тестируют. Издание уточняет, что программу разработало ООО «Медиалогия»; в компании подтвердили создание программы и поставку ее в несколько регионов России.

Система проводит мониторинг пяти соцсетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники», отмечает РБК. Сообщения, которые по мнению регионального администратора нуждаются в ответе властей, сортируют по профилям. После этого ответственные региональные министерства и муниципалитеты должны ответить на жалобу. Также программа ведет статистику по всем «отработанным» и «неотработанным» сообщениям.

По словам PR-директора «Медиалогии» Надежды Жуковской, «Инцидент» был задуман для компаний, которые хотят управлять репутацией бренда в соцсетях. Она отметила, что Кремль не является клиентом компании, а регионы заказывают систему напрямую у производителя.

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