Стоимость КАСКО в Петербурге оказалась одной из самых доступных в РФ Для покупки полиса петербуржцам понадобится 0,4 средней зарплаты

Стоимость страховки КАСКО в Петербурге оказалась одной из самых доступных в России. Об этом в понедельник сообщили в страховой компании ERGO.

Для покупки полиса петербуржцам понадобится 0,4 средней зарплаты. Аналитики отмечают, что самая высокая стоимость страховки наблюдается в небольших городах, таких как Псков или Великий Новгород. В крупных же городах из-за высокой конкуренции цена ниже. В среднем по России КАСКО стоит 54,3 тыс. рублей при средней заработной плате 40,6 тыс. рублей.

Напомним, в отличие от ОСАГО, тарифы КАСКО в России не регулируются Центробанком. У каждой компании есть собственные программы с базовыми тарифами и поправочными коэффициентами. Основную долю рынка по этому виду страхования в РФ занимает компания «Ингосстрах». За ней следуют «РЕСО-Гарантия» и «Росгосстрах».