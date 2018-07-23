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23.07.18 / 16:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Стоимость КАСКО в Петербурге оказалась одной из самых доступных в РФ

Для покупки полиса петербуржцам понадобится 0,4  средней зарплаты

Фото blamper.ru

Стоимость страховки КАСКО в Петербурге оказалась одной из самых доступных в России. Об этом в понедельник сообщили в страховой компании ERGO.

Для покупки полиса петербуржцам понадобится 0,4  средней зарплаты. Аналитики отмечают, что самая высокая стоимость страховки наблюдается в небольших городах, таких как Псков или Великий Новгород. В крупных же городах из-за высокой конкуренции цена ниже. В среднем по России КАСКО стоит 54,3 тыс. рублей при средней заработной плате 40,6 тыс. рублей.

Напомним, в отличие от ОСАГО, тарифы КАСКО в России не регулируются Центробанком. У каждой компании есть собственные программы с базовыми тарифами и поправочными коэффициентами. Основную долю рынка по этому виду страхования в РФ занимает компания «Ингосстрах». За ней следуют «РЕСО-Гарантия» и «Росгосстрах».

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