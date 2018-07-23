Апелляционный суд признал законной процедуру выбора регионального «мусорного» оператора Речь идет о «Завод МПБО-2»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал законной процедуру выбора регионального «мусорного» оператора. Об этом комитет по благоустройству Петербурга сообщил в понедельник.

Ведомство отметило, что теперь оператор «Завод МПБО-2» начнет свою работу. Организация должна заключить договоры с перевозчиками, производителями и переработчиками твердыми коммунальными отходами.

Напомним, ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес противоположное решение по аналогичному делу. Суд решил, что требуется отменить итоги одного из конкурсов по выбору оператора по обращению с отходами. Этот конкурс выиграл «Завод МПБО-6».