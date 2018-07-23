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23.07.18 / 16:24 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге отменили закупку новых эскалаторов на станцию «Технологический институт»

О причине пока не сообщается

Власти Петербурга отменили закупку новых эскалаторов для станции метро «Технологический институт» за 430 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Ранее планировалось закупить четыре эскалатора стоимостью в 430 млн рублей. О причине отмены контракта пока не сообщается.

Напомним, конкурс на замену эскалаторов СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выложило в конце прошлого месяца. На станции метро «Технологический институт – 1» планировали установить вместо трех эскалаторов четыре новых типа КТП-V. Новые эскалаторы разработало ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

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