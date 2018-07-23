Из-за парада ВМФ трамваи и троллейбусы в центре Петербурга поедут по новым маршрутам Не проедут по мостам

Из-за Главного военно-морского парада трамваи и троллейбусы изменят маршруты в центре Петербурга. Об этом в понедельник сообщили в ГУП «Горэлектротрансе».

Маршруты изменятся на время подготовки и проведения парада. Троллейбусы и трамваи не смогут проехать по Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам 26 и 29 июля с 11 до 13 часов. Точные изменения в движении троллейбусов можно посмотреть на сайте «Горэлектротранса».

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет 27 июля в Кронштадте. Накануне в воскресенье в Кронштадте прошла сводная репетиция парада. В ней приняли участие 40 боевых кораблей и 38 воздушных судов.