Все новости

23.07.18 / 19:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Главный синоптик Петербурга опять пообещал тридцатиградусную жару

На этот раз после четверга

Фото АБН

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опять пообещал жителям города тридцатиградусную жару. Об этом он сообщил в понедельник.

Как пишет «Фонтанка», по словам Колесова, в начале недели в Северной столице будет 25-28 градусов выше нуля. В основном это будет производить из-за дождя и облачности.

Однако с четверга воздух опять прогреется до 30 градусов. Ночи тоже будут теплые. В начале августа, говорит Колесов, жара продолжится.

Отметим, ранее синоптики пообещали Ленинградской области грозу и туман во вторник. Скорость ветра составит 20-7 м/с. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.