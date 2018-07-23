Главный синоптик Петербурга опять пообещал тридцатиградусную жару

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опять пообещал жителям города тридцатиградусную жару. Об этом он сообщил в понедельник.
Как пишет «Фонтанка», по словам Колесова, в начале недели в Северной столице будет 25-28 градусов выше нуля. В основном это будет производить из-за дождя и облачности.
Однако с четверга воздух опять прогреется до 30 градусов. Ночи тоже будут теплые. В начале августа, говорит Колесов, жара продолжится.
Отметим, ранее синоптики пообещали Ленинградской области грозу и туман во вторник. Скорость ветра составит 20-7 м/с. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов.
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