СМИ: Допзатраты из-за «закона Яровой» для интернет-компаний составят около 20 млн рублей Это меньше, чем предполагалось ранее

Дополнительные затраты на исполнение предписаний из пакета антитеррористических законов составят порядка 20 млн рублей для интернет-компаний. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минкомсвязи.

Сумма в 20 млн рублей актуальна для компаний, у которых число активных интернет-пользователей составляет более полумиллиона человек. В эту сумму входит покупка новых серверов, необходимое программное обеспечение и технические средства.

В Минкомсвязи полагают, что цена одного комплекса для хранения информации составит 3,5-18,3 млн рублей. Модули, которые установят на существующие комплексы, в ведомстве оценивают в 0,75-1,8 млн рублей. Например, как пишет «Коммерсантъ», для Rambler траты составят почти 11 млн рублей единовременной выплаты и еще 120 тыс. рублей за хранение данных пользователей ежемесячно.

Отметим, в прошлом году Mail.Ru Group оценивал затраты на исполнение «законов Яровой» в $1,2-2 млрд. Ежегодные расходы, по оценке компании, составят $80-100 млн. Интернет-компании и операторов связи обязуют хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода, а интернет-трафик пользователей – в течение 30 дней. Пакет из двух антитеррористических законов, одним из авторов которых стала депутат Госдумы Ирина Яровая (партия «Единая Россия»), был принят в российском парламенте и подписан президентом в 2016 году.